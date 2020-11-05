В Неваде заявили, что обработка бюллетеней в штате продлится до 12 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти колеблющегося штата Невада (6 голосов выборщиков) будут до 12 ноября включительно осуществлять обработку бюллетеней, присланных по почте, что предусмотрено местным законодательством. Соответствующее заявление сделал в четверг на пресс-конференции представитель избирательной комиссии штата по округу Кларк. Трансляцию вели американские телекомпании.

"Мы продолжим до 12 ноября обрабатывать бюллетени, отправленные по почте в срок до 3 ноября включительно", - указал он. Эти временные рамки предусмотрены нововведениями, принятыми в штате Невада на фоне пандемии коронавируса.

Так, согласно решению местных властей, которое было принято в августе 2020 года, право проголосовать по почте предоставляется всем без исключения избирателям в штате Невада. При этом отправить бюллетень можно было в любой момент вплоть до официального закрытия участков в 19:00 в день проведения выборов 3 ноября. Принимать почтовые бюллетени избирательная комиссия будет на протяжении недели - до 10 ноября, еще два дня потребуется на то, чтобы в исключительных случаях избиратели успели подтвердить свою подпись на местных избирательных участках.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат входит в число колеблющихся, где исход голосования не предрешен. По оценкам телекомпании CNN, в Неваде демократ Джозеф Байден, который заручился сейчас голосами 264 выборщиков, опережает на 0,9 процентного пункта республиканца Дональда Трампа по итогам обработки 89% бюллетеней.

На всеобщих выборах в США, прошедших во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, затягивается. Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.