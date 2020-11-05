В США призвали Белоруссию провести выборы под независимым наблюдением

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Американская администрация призывает белорусское правительство провести свободные и справедливые выборы в условиях независимого наблюдения за ними. Об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

"Соединенные Штаты продолжают призывать белорусские власти прекратить преследование [оппозиции и поддерживающих ее граждан] и внять требованиям белорусского народа, касающимся свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением", - говорится в этом документе.

Заявление главы внешнеполитического ведомства США было распространено в связи с завершением подготовки отчета докладчика Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вольфганга Бенедека о предполагаемых нарушениях прав человека в Белоруссии по итогам президентских выборов. Этот докладчик был назначен в рамках Московского механизма ОБСЕ.

По оценке Помпео, доклад Бенедека "описывает непрекращающиеся нарушения прав человека", совершенные в очень крупных масштабах "и безнаказанно белорусскими властями" в период с середины августа по настоящее время. При этом августовские президентские выборы в Белоруссии шеф американской дипломатии характеризует как "мошеннические". Выявленные Бенедеком нарушения прав "мирных демонстрантов, активистов оппозиции и журналистов" включают пытки и произвольные задержания, заявляет Помпео. С его точки зрения, правительство Белоруссии также пошло на "ограничение свободы слова, ассоциаций и мирных собраний".

"Рекомендации, содержащиеся в этом докладе, предоставляют белорусским властям дорожную карту выхода из нынешнего кризиса", - убежден госсекретарь США. По его словам, речь идет об учреждении "наблюдательной миссии" Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, прекращении насилия и обеспечение подотчетности за имевшие место нарушения, освобождении несправедливо задержанных в Белоруссии лиц, налаживании "значимого общенационального диалога с подлинными представителями политической оппозиции и гражданского общества".