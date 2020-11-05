Fox: штаб Байдена поручил группе юристов заняться исками Трампа в судах четырех штатов

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена направил группу адвокатов для отстаивания своих интересов при рассмотрении исков республиканца Дональда Трампа в судах штатов Невада, Висконсин, Пенсильвания и Мичиган. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News со ссылкой на штаб демократа.

В штабе Байдена не испытывают никакого беспокойства по поводу исков Трампа, так как такой сценарий развития событий учитывался. Демократы еще в сентябре сформировали группу опытных юристов на случай попыток республиканца приостановить подсчет голосов или оспорить результаты выборов в отдельных штатах.

Как передает телеканал, в состав группы включены профессор права при Университете штата Северная Каролина, выпускница Йельского университета Дана Римус, бывший юрисконсульт администрации Барака Обамы Боб Бауэр, бывший советник 44-го президента США Дональд Верилли - младший, а также бывший министр юстиции США Эрик Холдер.

Избирательный штаб Трампа ранее подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Неваде. Телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники, что штаб республиканца готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если он проиграет в этом штате. В Джорджии оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.

Всеобщие выборы состоялись в США во вторник. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Кандидату нужно набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков для избрания президентом, Трамп, согласно прогнозам агентства Ассошиэйтед Пресс, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.