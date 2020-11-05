CNN: для Байдена организовали брифинг по ситуации с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Брифинг по ситуации с пандемией в США был организован в четверг для кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом сообщила телекомпания CNN , отмечая, что брифинг состоялся в Уилмингтоне (штат Делавэр), где Байден ожидает результата подсчета бюллетеней, поданных на всеобщих выборах 3 ноября.

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Как отметила телекомпания, брифинг для Байдена был организован на следующий день после того, как в США были зарегистрированы более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом. CNN не уточнила, кто именно проводил брифинг для Байдена.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, всего в США зафиксировано более 9,54 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 234,3 тыс. человек, в том числе 33,5 тыс. - в штате Нью-Йорк, 18,7 тыс. - в Техасе, 17,8 тыс. - в Калифорнии.

Всеобщие выборы состоялись в США во вторник. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Кандидату нужно набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков для избрания президентом, Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.