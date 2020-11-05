Верховный суд Бразилии приостановил свою работу из-за хакерской атаки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 ноября. /ТАСС/. Хакерская атака парализовала работу Верховного суда Бразилии (STJ), заблокировав базы данных текущих судебных процессов. Как уточняет в четверг газета Globo, глава STJ Умберто Мартинс издал распоряжение о приостановке работы органа по меньшей мере до 9 ноября.

По информации издания, члены STJ считают ситуацию "крайне серьезной". Уточняется, что нарушена работа даже внутриведомственного почтового сервера.

Расследованием произошедшего во вторник киберинцидента занялась Федеральная полиция страны. По предварительным данным, злоумышленники получили доступ к резервному хранилищу данных, заблокировав доступ к нему с помощью криптографического ключа.

По данным газеты в четверг также произошли сбои в работе серверов Минздрава и Управления экономики столичного Федерального округа южноамериканской республики. Столичные власти подтвердили, что в результате попытки хакерской атаки были выведены из строя ведомственные серверы. Специалисты Минздрава пока проверяют информацию о причинах сбоя в своей информационной системе, оставившего министерство без доступа в интернет и к корпоративной почте, а также к услугам стационарной телефонной связи.