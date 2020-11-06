Президент Молдавии предупредил об угрозе дестабилизации в стране в случае победы Санду

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Победа на выборах президента Молдавии лидера оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду к проблемам пандемии и экономического кризиса добавит политическую нестабильность, борьбу ветвей власти, грозящую ввергнуть страну в хаос. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, выступая в четверг вечером в эфире молдавского телеканала Prime.

"У Санду нет большинства в парламенте, и она, скорее всего, попытается отправить в отставку правительство Иона Кику. Но голосов не хватит, начнется конфронтация между администрацией президента с одной стороны и парламентским большинством и кабинетом министров с другой. Это может привести к блокированию принятия закона о госбюджете и других важных решений, что повлечет политическую нестабильность, замораживание инфраструктурных проектов, поставит под угрозу выплату зарплат, пенсий", - пояснил Додон.

По официальным данным ЦИК, Санду получила в первом туре выборов 36% голосов, Додон занял второе место с результатом 32%. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 15 ноября будет проведен второй тур с их участием.