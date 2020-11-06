Президент Аргентины намерен обсудить с Путиным покупку вакцины и двусторонние отношения

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес намерен в пятницу провести видеозвонок с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения двусторонних отношений и планов покупки вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в четверг ТАСС в МИД южноамериканской республики.

"Они обсудят покупку вакцины и двусторонние отношения", - сказали в ведомстве.

В понедельник президент Фернандес сообщил, что у Аргентины есть возможность приобрести 25 млн вакцин "Спутник V" в период с декабря по январь. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, вакцины для южноамериканской республики будут произведены партнерами РФПИ в Индии, Китае и Южной Корее.