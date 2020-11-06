Додон высказался за сохранение специального статуса за русским языком в Молдавии

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, высказался за сохранение за русским языком статуса языка межнационального общения в республике. Об этом он сказал в интервью телеканалу Prime в четверг, комментируя решение Конституционного суда о признании устаревшим закона о языках.

"У русского языка должен быть специальный статус", - сказал Додон. Он напомнил, что после провозглашения независимости причиной конфликтов в Приднестровье и Гагаузии стал в том числе языковой вопрос. Тогда Кишинев пошел на уступки, закрепив за русским специальный статус языка межнационального общения. "Так как у нас в Республике Молдова 35% населения говорят на русском языке, я думаю, что такой подход актуален и сегодня", - отметил президент.

В 2018 году Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть закон о функционировании языков по запросу депутатов от выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии. Этот закон был признан устаревшим, а попытки его обновить не предпринимались.