Байден призвал сторонников к терпению

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден уверен, что победа на выборах достанется ему по итогам подсчета голосов, который близок к завершению. Соответствующее заявление политик сделал в четверг во время выступления в штате Делавэр.

"Подсчет завершается, мы очень скоро все узнаем", - сказал он. "Каждый голос должен быть учтен, мы будем этого добиваться", - подчеркнул демократ. Как отметил Байден, в том, что касается электоральных процессов, "иногда требуется терпение".

"Сенатор (Камала Харрис, кандидат в вице-президенты от демократов - прим. ТАСС) и я по-прежнему очень довольны складывающейся ситуацией. Мы не сомневаемся, что, когда завершат подсчет, сенатор Харрис и я будем объявлены победителями", - добавил Байден. "Я прошу всех сохранять спокойствие", - подчеркнул он.

На всеобщих выборах в США, прошедших во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, затягивается. Трамп, согласно прогнозам агентства Ассошиэйтед Пресс, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.