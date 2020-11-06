Политолог считает, что приоритетом Байдена в случае победы может стать продление ДСНВ

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США Джозеф Байден в случае победы на выборах может отдать приоритет в политике вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией и о возобновлении участия Вашингтона в Парижском соглашении по климату. Такое мнение высказал в четверг профессор - политолог Университета Сиракьюс (штат Нью-Йорк) Брайан Тейлор, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Очевидны две вещи - продление ДСНВ и возвращение к соблюдению Парижского соглашения по климату", - отметил он.

США и Россия подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Парижское соглашение по климату было подписано 12 декабря 2015 года во французской столице. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения, которое, по его мнению, тормозит развитие американской экономики. 4 ноября этого года Вашингтон завершил процесс выхода из соглашения по климату.