Украина и ВОЗ подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины подписало двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом в четверг сообщил в Facebook глава украинского Минздрава Максим Степанов.

"Подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве между Украиной и Всемирной организацией здравоохранения", - написал он.

По словам министра, документ "определяет четкую "дорожную карту" дальнейшей совместной работы, в частности, над такими вызовами современности, как пока что чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и туберкулезом на Украине".

Как добавил Степанов, из-за пандемии COVID-19 соглашение подписали в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене.

В пресс-службе Минздрава добавили, что соглашение позволит "расширить доступ населения к качественным услугам здравоохранения, разработать и внедрить стратегии и реформы финансирования здравоохранения, улучшить доступ к основным лекарственным средствам, вакцинам, диагностике и оборудованию для первичной медицинской помощи, усилить потенциал готовности государства к чрезвычайным ситуациям". "Наша цель - обеспечить достойные условия оказания медицинских услуг для украинцев. Реформа медицины является нашим приоритетом, в частности, речь идет о модернизации медицины, уменьшении коррупции в этой сфере и обеспечении полноценной защиты", - добавил Степанов.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге одобрительно высказался о совместном сотрудничестве с Киевом на уровне первичного звена здравоохранения и отметил готовность организации оказать поддержку в подготовке Национальной стратегии здравоохранения Украины до 2030 года. Кроме этого, заверил он, ВОЗ и в дальнейшем будет помогать Украине в борьбе с коронавирусом.