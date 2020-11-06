Специальный суд по Косову назначил первичную явку Красничи на 9 ноября

ГААГА, 6 ноября. /ТАСС/. Первичная явка бывшего председателя парламента самопровозглашенной Республики Косово Якупа Красничи назначена на 9 ноября в Гааге. Об этом сообщил в пятницу Специальный суд по Косову.

"Первичная явка назначена на 9 ноября", - сказали в инстанции. Там напомнили, что обвинения в отношении Красничи были подтверждены 26 октября. Он был арестован Специальной прокуратурой по Косову 4 ноября, в тот же день доставлен в Гаагу и взят под стражу.

Якуп Красничи подозревается в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Первичная явка состоится в виде публичных слушаний. Во время них судья предварительного производства должен убедиться, что Красничи знает о своих правах и понимает выдвинутые против него обвинения.

Специальный суд по Косову учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.