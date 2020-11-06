Дипломат ожидает, что в случае поражения Трамп будет претендовать на Белый дом в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп в случае поражения на выборах в США в этом году будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Такой прогноз сделал в четверг спецпосланник Соединенных Штатов по Северной Ирландии Мик Малвэни, ранее возглавлявший аппарат сотрудников Белого дома.

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Ему был задан вопрос о политическом будущем Трампа в случае поражения на нынешних выборах. "Я бы ожидал, что президент точно останется в политике", - приводит телекомпания NBC слова Малвэни. "Я бы определенно внес его в короткий список лиц, которые будут баллотироваться [в президенты США] в 2024 году. Он не любит проигрывать", - пояснил спецпосланник США по Северной Ирландии.

Трамп в декабре прошлого года объявил о решении назначить директора административно-бюджетного управления Белого дома Малвэни на должность и.о. главы аппарата Белого дома. В марте его на этом посту сменил конгрессмен Марк Медоуз (республиканец от штата Северная Каролина).

Прецедент, когда президент США не мог переизбраться, однако выигрывал выборы четыре года спустя, есть в американской истории. Демократ Гровер Кливленд проиграл выборы 1888 года республиканцу Бенджамину Гаррисону, но выиграл у него выборы 1892 года, став единственным в истории президентом США с двумя порядковыми номерами - 22-м и 24-м.