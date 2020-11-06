Власти Аризоны рассказали, когда станет известен результат голосования в штате

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Большая ясность относительно исхода голосования в американском штате Аризона может появиться к вечеру пятницы. Об этом заявила в четверг в эфире телеканала CNN госсекретарь региона Кэти Хоббс.

На вопрос о том, когда может стать известно, кто из кандидатов в президенты победил в штате, она ответила: "Думаю, что если в округе Марикопа будут сохранять такой же, как вчера (в среду - прим. ТАСС), темп подсчета голосов, то ситуация станет гораздо более ясной к завтрашнему дню (к пятнице - прим. ТАСС)". Как она далее пояснила, речь идет о вечере 6 ноября.

Хоббс отметила, что в среду в округе Марикопа представили данные об обработке 140 тыс. бюллетеней. Она выразила надежду на то, что в четверг поступят данные о таком же числе бюллетеней.

Агентство Associated Press (АР) и телеканал Fox News ранее представили прогнозы, согласно которым в Аризоне кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом. Многие другие авторитетные СМИ пока считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны, хотя и признают, что Байден лидирует. Представители избирательного штаба Трампа выражают уверенность в том, что он победит в этом штате.

Трамп, согласно прогнозам Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.