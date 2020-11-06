Политолог полагает, что исход выборов в США вряд ли будет определяться в судах

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Суды вряд ли будут играть существенную роль в определении итогов президентских выборов в США в ситуации, когда отрыв кандидата от демократов Джозефа Байдена от его соперника - действующего главы государства республиканца Дональда Трампа - слишком значительный. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Американского университета в Вашингтоне Дэвид Люблин.

"Вице-президент Байден лидирует по всей стране с отрывом в несколько миллионов голосов, и выглядит вероятным, что он удержит большинство в коллегии выборщиков, когда подсчет завершится. Однако подсчет голосов все еще идет, так что нам надо подождать и посмотреть, что выйдет", - сказал он. "Сегодня в течение дня будет больше ясности, когда больше голосов будет подсчитано в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании", - добавил профессор.

"Хотя кампания президента Трампа подала множество исков в суды, пока что они ни к чему не ведут. Разрыв между кандидатами должен был бы быть слишком малым, чтобы суды могли начать разбирательства и стали бы играть заметную роль. В настоящий момент это кажется маловероятным", - убежден Люблин.