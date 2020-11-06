Власти Пенсильвании заявили, что подсчет голосов почти завершат к 6 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Обработка бюллетеней в Пенсильвании будет почти закончена к пятнице. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции вице-губернатор штата Кэти Буквар, трансляцию вели центральные телеканалы.

Как она отметила, "осталось обработать несколько сотен тысяч бюллетеней". "Как я уже говорила, подавляющее большинство голосов подсчитают к пятнице. На самом деле мы уже подсчитали подавляющее большинство голосов. Но это гонка без явного лидера, и мы пока еще не знаем, кто победит", - констатировала она.

Согласно оценкам телеканала CNN, в Пенсильвании обработали уже около 93% бюллетеней. Республиканец Дональд Трамп получает 50% голосов, а демократ Джозеф Байден - 48,8%. От штата Пенсильвания в коллегию направляется 20 выборщиков. Для победы на выборах кандидату на пост президента необходимо заручиться поддержкой 270 членов коллегии. Трамп, согласно прогнозам канала Fox News, набрал 214 голосов выборщиков, Байден - 264.

Буквар также отметила, что ничего не знает о якобы имевших место нарушениях в ходе голосования. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни допустила, что в Пенсильвании могла иметь место фальсификация во время голосования. По ее словам, в прошлом в штате были "очень странные результаты" при обработке бюллетеней.