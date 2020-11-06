NYT: Twitter сочла недостоверными 38% записей Трампа с 3 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Компания Twitter выразила сомнение в достоверности 38% сообщений, которые президент США Дональд Трамп разместил в своем микроблоге одноименного сервиса за неполные три дня. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times .

Издание изложило результаты изучения 38% записей и "ретвитов", размещенных в Twitter главы государства за указанный срок, включая и те, которые были удалены автором. Администрация сети микроблогов снабдила 11% записей и "ретвитов" маркировкой. Она в большинстве случаев предупреждала пользователей о том, что данная информация "сомнительна и может вводить в заблуждение по поводу выборов или иных гражданских процедур". А заявление Трампа о победе на выборах в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине было помечено напоминанием о том, что итог голосования в этих штатах не подведен.

Президент США в прошлом месяце заявил о необходимости "в той или иной форме" принимать меры в отношении компаний Facеbook, Google и Twitter, которые, по мнению Трампа, нарушают права американцев. 20 октября Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало гражданский антимонопольный иск против корпорации Google за нанесение ущерба конкуренции на онлайн-площадках. В качестве истца вместе с федеральным правительством США выступили 11 американских штатов. Их генеральные прокуроры состоят в правящей Республиканской партии.

В новость были внесены изменения (3:16 мск) — приводится в связи с корректировкой газетой своего материала, с исправлением числа в заголовке, в первом и втором абзацах.