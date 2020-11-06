Трамп считает себя победившим на выборах, если учитывать "законные голоса"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он победил на выборах главы государства, если считать только "законные голоса".
"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые поступили поздно. Мы очень пристально смотрим за ними, но многие голоса поступили поздно", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
"Я уже одержал убедительную победу во многих критически важных штатах, в том числе <...> во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, а также многие другие победы, несмотря на историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний", - добавил американский лидер.
Он обвинил Демпартию США во вмешательстве в выборы посредством "мошеннических опросов" с целью отвадить республиканцев от голосования.
"Как все теперь признают, опросы, которые проводили СМИ, являлись вмешательством в выборы в настоящем смысле этого слова со стороны влиятельных групп", - заявил он. "Эти действительно поддельные опросы - я вынужден назвать их поддельными, лживыми опросами - были придуманы для того, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создалась иллюзия преимущества [кандидата от демократов Джозефа] Байдена и снизить возможности республиканцев собирать средства [на предвыборную кампанию]", - убежден Трамп. "Это были, что называется, опросы с целью снизить явку, все теперь это знают. И они никогда еще не использовались в таких масштабах, как на этих выборах", - добавил республиканец.
Он заявил, что не позволит, чтобы его победа была украдена "коррупцией". "Наша цель заключается в том, чтобы защитить неприкосновенность выборов. Мы не позволим коррупции украсть такие важные выборы или любые выборы таким образом, и мы не можем допустить того, чтобы кто-либо заставлял избирателей замолчать", - отметил президент.
Говоря о демократах, глава государства подчеркнул: "Они пытаются украсть выборы. Они пытаются сфальсифицировать выборы. Мы не можем этого позволить".
Трамп рассчитывает, что в итоге вырвет победу у кандидата от демократов Джозефа Байдена в Аризоне после подсчета голосов. "Сегодня мы на пути к победе в Аризоне. Нам надо получить, думаю, 55% из неподсчитанных [там] бюллетеней. Посмотрим, что произойдет. Но мы на пути к тому, чтобы все было отлично в Аризоне", - сказал он.
Трамп напомнил, что неоднократно выражал тревогу по поводу голосования по почте. "Я об этом говорил на протяжении многих месяцев со всеми вами. И я решительно говорил, что отправляемые по почте бюллетени окажутся катастрофой", - заявил президент, выступая в Белом доме перед журналистами. По словам Трампа, метод голосования по почте уже вызывал прежде проблемы на выборах в США, которые шли в масштабах не всей страны. "А это более крупномасштабная версия. И это становится с каждым днем все хуже", - отметил глава американской администрации.
"Мы не можем допустить, чтобы это происходило с США. Вопрос не в том, кто побеждает: республиканец или демократ, Джо [Байден] или я. Мы не можем допустить такого с нашей страной, не можем допустить того, чтобы были опозорены таким происходящим", - убежден Трамп.
Глава Белого дома выразил надежду на скорейшее прояснение сложившегося вокруг результатов выборов положения. "Надеюсь, вскоре это (ситуация вокруг итогов выборов - прим. ТАСС) прояснится. Может быть, вскоре. Надеюсь, что вскоре. Тем не менее это, вероятно, пройдет через процесс, юридический процесс. <...> У меня есть чувство, что в конечном счете вердикт придется выносить судьям", - подчеркнул Трамп.
Разбирательство по поводу подсчета голосов, скорее всего, завершится в Верховном суде США, отметил он. "Это завершится, возможно, в высшей судебной инстанции страны. Посмотрим. Однако мы считаем, что будет много судебных разбирательств, так как мы не можем допустить, чтобы победа на выборах была украдена подобным образом", - сказал американский лидер.
Согласно прогнозам телеканала Fox News, а также агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить не менее 270 голосов. По оценкам телекомпании CNN, а также ряда других американских СМИ, Байден к настоящему моменту получает только 253 голоса выборщиков. Это связано с тем, что Fox News и AP ранее представили прогнозы, согласно которым победу в Аризоне, где на кону стоят 11 голосов выборщиков, одержал кандидат от демократов. Однако многие другие авторитетные СМИ считают, что итоги голосования в штате пока не столь однозначны, и прогнозировать победу того или иного кандидата не спешат.