Трамп считает себя победившим на выборах, если учитывать "законные голоса"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он победил на выборах главы государства, если считать только "законные голоса".

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"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые поступили поздно. Мы очень пристально смотрим за ними, но многие голоса поступили поздно", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. "Я уже одержал убедительную победу во многих критически важных штатах, в том числе <...> во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, а также многие другие победы, несмотря на историческое вмешательство в выборы со стороны крупных СМИ, больших денег и крупных технологических компаний", - добавил американский лидер. Он обвинил Демпартию США во вмешательстве в выборы посредством "мошеннических опросов" с целью отвадить республиканцев от голосования.

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"Как все теперь признают, опросы, которые проводили СМИ, являлись вмешательством в выборы в настоящем смысле этого слова со стороны влиятельных групп", - заявил он. "Эти действительно поддельные опросы - я вынужден назвать их поддельными, лживыми опросами - были придуманы для того, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создалась иллюзия преимущества [кандидата от демократов Джозефа] Байдена и снизить возможности республиканцев собирать средства [на предвыборную кампанию]", - убежден Трамп. "Это были, что называется, опросы с целью снизить явку, все теперь это знают. И они никогда еще не использовались в таких масштабах, как на этих выборах", - добавил республиканец. Он заявил, что не позволит, чтобы его победа была украдена "коррупцией". "Наша цель заключается в том, чтобы защитить неприкосновенность выборов. Мы не позволим коррупции украсть такие важные выборы или любые выборы таким образом, и мы не можем допустить того, чтобы кто-либо заставлял избирателей замолчать", - отметил президент. Говоря о демократах, глава государства подчеркнул: "Они пытаются украсть выборы. Они пытаются сфальсифицировать выборы. Мы не можем этого позволить". Трамп рассчитывает, что в итоге вырвет победу у кандидата от демократов Джозефа Байдена в Аризоне после подсчета голосов. "Сегодня мы на пути к победе в Аризоне. Нам надо получить, думаю, 55% из неподсчитанных [там] бюллетеней. Посмотрим, что произойдет. Но мы на пути к тому, чтобы все было отлично в Аризоне", - сказал он.

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