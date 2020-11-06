Маас призвал "не подливать масла в огонь" в ситуации вокруг подсчета голосов в США

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас предупредил об опасности обострения внутриполитической ситуации в США после президентских выборов. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke .

"Америка - это больше, чем шоу одного человека. Тот, кто в такой ситуации продолжает подливать масла в огонь, сам действует безответственно", - сказал Маас. По его мнению, "порядочные проигравшие для демократии важнее, чем блестящие победители".

Германский министр считает необходимым "преодолеть политические разногласия" в США и дождаться результатов голосования. Маас предупредил о том, что демократы никогда не должны подрывать веру в честные и свободные выборы.

Глава МИД ФРГ также выразил надежду на то, что в скором времени произойдет укрепление трансатлантического партнерства. "В любом случае мы должны быстро добиться того, чтобы Запад снова действовал как одна команда", - сказал он. Маас снова заявил, что намерен выступить с предложениями о дальнейшем выстраивании отношений между ЕС и США.

По мнению министра, мир нуждается в США "как в стабилизирующей державе, а не как в факторе хаоса". Он подчеркнул важность сотрудничества с Вашингтоном по вопросам борьбы с пандемией во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и положительно оценил заявление кандидата на пост президента США Джозефа Байдена о возобновлении участия США в Парижском соглашении по климату в случае его победы на выборах.

Саммит НАТО в Уэльсе

Германия привержена решениям саммита НАТО в Уэльсе о повышении расходов на оборону до 2% национального ВВП независимо от исхода президентских выборов в США, заявил Маас.

"Германия со времени проведения саммита в Уэльсе шесть лет назад повысила расходы на оборону примерно наполовину. Германия уже имеет третий по величине бюджет среди всех партнеров по НАТО", - сказал Маас. Он признал, что до сих пор есть направления, по которым европейским странам нужно догонять США. "В этой связи мы привержены решениям [саммита в Уэльсе], поскольку это в наших собственных интересах", - отметил германский министр.

Президент США Дональд Трамп не раз подвергал критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Действующий глава Белого дома требовал от всех стран - участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Выступая в декабре 2019 года на саммите НАТО в Лондоне, он предложил, чтобы такие страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет.