Новое правительство Новой Зеландии принесло присягу

СИДНЕЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Новое правительство Новой Зеландии во главе с премьер-министром Джасиндой Ардерн приведено к присяге в пятницу. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.

По его данным, присягу нового кабинета министров страны приняла генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Редди, подписавшая распоряжение о назначении Джасинды Ардерн на пост премьер-министра страны. Также в ходе церемонии был утвержден состав нового правительства, сформированного 2 ноября, а его члены дали клятву верности стране.

Церемония, на которой новые министры приносят присягу стране и королеве Великобритании, являющейся главой Новой Зеландии, проводится после каждых парламентских выборов. В ходе этой церемонии члены правительства официально принимают министерские портфели, предложенные им премьером. Первое заседание кабинета, как ожидается, состоится до конца дня.

Новое правительство Новой Зеландии было сформировано по итогам состоявшихся 17 октября парламентских выборов. По их итогам к власти пришли лейбористы, получившие 64 из 120 мест в парламенте и сформировавшие правительство из депутатов своей парламентской фракции.