Трамп считает, что республиканцы добились впечатляющих успехов на выборах в Конгресс

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп считает, что Республиканская партия добилась впечатляющих успехов на выборах в Конгресс, сохранив большинство в Сенате и нарастив присутствие в Палате представителей.

"Мы сохранили Сенат, несмотря на то, что нам надо было защитить в два раза больше мест, чем демократам", - сказал он в четверг, выступая в Белом доме. "Мы очень горды тем, что произошло", - отметил президент.

"Мы впервые не потеряли ни одного места в Палате представителей", - подчеркнул также он. "Это очень необычно, что ни одного места. И мы даже получили одно новое место, и я думаю, что получим еще множество", - убежден Трамп.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.