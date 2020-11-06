WP: почтовая служба США не смогла вовремя доставить более 150 тыс. бюллетеней

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Почтовая служба США не смогла доставить более 150 тыс. отправленных таким способом бюллетеней на избирательные участки до окончания голосования 3 ноября. Об этом сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на данные ведомства.

По сведениям издания, более 12 тыс. из этих бюллетеней приходятся на пять штатов, где имя победителя еще не определилось. The Washington Post отмечает, что количество не доставленных вовремя бюллетеней, скорее всего, окажется еще больше. В зависимости от законов конкретного штата доставленные позднее 3 ноября бюллетени могут быть либо засчитаны, либо признаны недействительными.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал в последние месяцы метод голосования по почте. Этот способ, по его мнению, не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования. Республиканец пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования "мертвых душ", а также лиц, не имеющих права на участие в выборах. Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.

В Соединенных Штатах почтовая служба является фактически самостоятельным ведомством в составе федерального правительства. На протяжении уже 13 лет подряд ее бюджет реализуется с дефицитом, составляющим к настоящему времени порядка $80 млрд. Неоднократно обсуждалась возможность приватизации службы.