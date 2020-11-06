Трюдо и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и борьбу с терроризмом

ОТТАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг во время телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и борьбу с терроризмом. Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Трюдо выразил солидарность с народом Франции в связи с недавними террористическими атаками и насилием. Лидеры согласились с важностью защиты свободы выражения и прав человека, а также [заявили] о приверженности борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом", - говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и подчеркнули важность дипломатического урегулирования конфликта. Кроме того, Трюдо и Макрон затронули тему пандемии коронавируса и обсудили канадско-французские отношения.

16 октября 18-летний террорист в пригороде Парижа убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом Charlie Hebdo за пять лет до этого. 29 октября вооруженный ножом выходец из Туниса напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. По последним данным, в результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в Джидде.