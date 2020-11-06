В Пенсильвании осталось обработать менее 10% бюллетеней, отправленных по почте

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Властям штата Пенсильвания осталось обработать менее 10% избирательных бюллетеней, заполненных досрочно и отправленных по почте. Эти данные размещены в четверг на сайте штата, посвященного выборам в США.

В Пенсильвании зарегистрировано более 9 млн избирателей. Аппарат вице-губернатора, отвечающего за проведение и подведение итогов голосования, получил свыше 2,6 млн бюллетеней, поступивших по почте до 5 ноября включительно. Из них не обработаны 250 666 (9,57%).

Вице-губернатор штата Кэти Буквар ранее в четверг обещала завершить обработку всех бюллетеней к пятнице. Согласно оценкам телеканала CNN, в Пенсильвании республиканец Дональд Трамп получает 49,7% голосов, а демократ Джозеф Байден - 49,0%. От штата Пенсильвания в коллегию выборщиков направляется 20 человек. Для избрания президентом кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 членов коллегии. Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.