Избирком Новой Зеландии обнародовал официальные результаты парламентских выборов

СИДНЕЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новой Зеландии обнародовала в пятницу официальные результаты выборов в национальный парламент, прошедших в стране 17 октября. Данные были опубликованы на сайте ведомства.

Согласно информации комиссии, большинство мест в однопалатном парламенте страны получила Лейбористская партия Новой Зеландии, лидером которой является премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Лейбористы, получившие 65 депутатских мандатов из 120, находятся у власти с 2017 года, однако по итогам прошлых выборов для получения большинства им пришлось сформировать коалицию с партией "Новая Зеландия прежде всего" и "зелеными". После голосования 2020 года в стране было сформировано почти полностью однопартийное правительство (два министерских портфеля получили представители парламентской фракции "зеленых", однако они не входят в состав кабинета министров страны).

Правоцентристская Национальная партия Новой Зеландии осталась в оппозиции, получив 33 кресла. Еще по 10 мандатов у Партии ACT Новой Зеландии и Партии "зеленых". Два оставшихся места в парламенте получили представители Партии маори. В выборах приняли участие более 2,8 млн избирателей.

Также были опубликованы официальные результаты референдума, в ходе которого жителям Новой Зеландии предлагалось поддержать законопроекты о легализации эвтаназии и марихуаны. Согласно данным комиссии, проект закона об эвтаназии поддержали 65,1% избирателей (1,89 млн избирателей). Нормативный акт о легализации конопли получил поддержку 48,4% избирателей (1,4 млн человек). Ожидается, что одобренный в ходе плебисцита закон об эвтаназии вступит в силу не ранее, чем через 12 месяцев.

Однопалатный парламент Новой Зеландии, являющийся высшим законодательным органом страны, избирается на три года всеобщим тайным голосованием. В его составе 120 депутатов и генерал-губернатор (является членом парламента по должности). Помимо законотворческой деятельности, парламент страны одобряет государственный бюджет и введение новых налогов, контролирует деятельность правительства, состав которого формируется из его членов, и может выносить ему вотум недоверия. Правительство возглавляет лидер партии, имеющей в парламенте большинство мест.