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Выборы президента США - 2020

CNN: Трамп сократил отставание от Байдена в Аризоне после обработки 90% бюллетеней

Cогласно последним результатам, у Байдена около 50,1% голосов избирателей штата, у Трампа - 48,5%

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп уменьшил отставание от демократа Джозефа Байдена в колеблющемся штате Аризона. Такие оценки привел в четверг телеканал CNN.

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Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 90% бюллетеней, у Байдена около 50,1% голосов избирателей, у Трампа - 48,5%. Согласно данным телеканала, сейчас в поддержку демократа подали на 46 257 бюллетеней больше, чем за республиканца. Прежде у Байдена было в этом штате более существенное преимущество.

Агентство Associated Press и телеканал Fox News ранее представили прогнозы, согласно которым в Аризоне Байден одержал победу над Трампом. Многие другие авторитетные СМИ, в том числе CNN, считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны, хотя и признают, что Байден лидирует. Представители избирательного штаба Трампа выражают уверенность в том, что он победит в этом штате.

Трамп, согласно прогнозам Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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