CNN: отрыв Трампа от Байдена в Джорджии сократился до 1,9 тыс. голосов

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден еще более сократил отставание от республиканца Дональда Трампа в колеблющемся штате Джорджия, теперь разрыв между кандидатами составляет лишь примерно 1,9 тыс. голосов. Такие оценки привел в четверг телеканал CNN .

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 99% бюллетеней, и у Трампа, и у Байдена примерно по 49,4% голосов избирателей. Согласно данным CNN, сейчас в поддержку республиканца подали лишь на 1 902 бюллетеня больше, чем за демократа. Ранее в четверг у Трампа было преимущество примерно в 5 тыс. голосов.

По данным CNN, в Джорджии осталось обработать менее 20 тыс. бюллетеней. Как подчеркивает телеканал, Трампу для победы в гонке обязательно нужно выиграть в этом штате.

Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Трамп, согласно оценкам телеканала Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.

CNN в среду сообщил со ссылкой на источники, что избирательный штаб Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии, если в этом штате республиканец проиграет.