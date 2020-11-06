Fox: штаб Трампа сообщил министру юстиции о незаконном голосовании в Неваде

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа в четверг направил письмо министру юстиции и генеральному прокурору страны Уильяму Барру, в котором заявил о случаях незаконного голосования по почте в штате Невада. Об этом сообщает телеканал Fox News .

"Мы изначально выявили 3 062 человека, которые, судя по всему, ненадлежащим образом отправили избирательные бюллетени по почте", - говорится в письме. По утверждению республиканцев, они ожидают, что количество таких нарушений по мере поступления новых данных увеличится.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат входит в число колеблющихся, где исход голосования не предрешен. По оценкам телекомпании CNN, в Неваде демократ Джозеф Байден опережает на 0,9 процентного пункта республиканца Дональда Трампа по итогам обработки 89% бюллетеней.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Кандидату нужно набрать не менее 270 голосов членов коллегии выборщиков для избрания президентом.

Республиканец Дональд Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press (АP), заручился поддержкой 214 выборщиков, демократ Джозеф Байден - 264. По оценкам телекомпании CNN, а также ряда других американских СМИ, Байден к настоящему моменту получает только 253 голоса выборщиков. Это связано с тем, что Fox News и АP ранее представили прогнозы, согласно которым победу в Аризоне, где на кону стоят 11 голосов выборщиков, одержал кандидат от демократов. Однако многие другие авторитетные СМИ считают, что итоги голосования в штате пока не столь однозначны, и прогнозировать победу того или иного кандидата не спешат.