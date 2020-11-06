Токио, Вашингтон и Сеул обсудили подход в сфере безопасности по вопросам КНДР

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун обсудили совместный подход по вопросам обеспечения безопасности в связи с ситуацией вокруг КНДР. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что участники дистанционных переговоров подчеркнули важность сотрудничества трех стран в сфере безопасности для недопущения лакун в этом подходе в свете продолжающегося подсчета результатов нынешних американских выборов.4.