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Ситуация на Корейском полуострове

Токио, Вашингтон и Сеул обсудили подход в сфере безопасности по вопросам КНДР

Участники дистанционных переговоров подчеркнули важность сотрудничества трех стран, передает агентство Kyodo

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун обсудили совместный подход по вопросам обеспечения безопасности в связи с ситуацией вокруг КНДР. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что участники дистанционных переговоров подчеркнули важность сотрудничества трех стран в сфере безопасности для недопущения лакун в этом подходе в свете продолжающегося подсчета результатов нынешних американских выборов.4.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяО'Брайен, Роберт
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