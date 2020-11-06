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Соратники избранного президента Боливии сообщили о покушении на него

Представитель "Движения к социализму" Себастьян Мичел заявил, что вечером 5 ноября несколько человек взорвали динамитную шашку в штабе этой партии

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноября. /ТАСС/. Неизвестные взорвали динамитную шашку в здании, где находился избранный президент Боливии Луис Арсе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии "Движение к социализму", членом которой является политик.

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"Представитель "Движения к социализму" Себастьян Мичел заявил, что вечером в этот четверг несколько человек совершили покушение на избранного президента Луиса Арсе, взорвав динамитную шашку в штабе этой партии, когда там проходила встреча", - говорится в сообщении.

По словам Мичела, в результате взрыва никто не пострадал. Полиция осмотрела место происшествия и начала расследование случившегося. Мичел также обвинил временное правительство в том, что оно не принимает необходимые меры для обеспечения безопасности избранного президента. "Мы не видели никаких заявлений на этот счет со стороны главы МВД Артуро Мурильо, так что мы понимаем, что предоставлены сами себе и абсолютно не обеспечены защитой", - сказал представитель "Движения к социализму".

Теги
Моралес, ЭвоБоливияАрсе, Луис
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