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Выборы президента США - 2020

В Филадельфии расследуют заговор с целью нападения на центр подсчета голосов

В настоящее время в Пенсильвании лидирует с небольшим отрывом действующий американский президент Дональд Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) расследует сигнал о якобы готовившемся нападении на местный конференц-центр, где в настоящее время продолжается подсчет избирательных бюллетеней, поданных в штате в ходе прошедших 3 ноября в США всеобщих выборов. Об этом сообщил в четверг вечером телеканал ABC WPVI.

По его данным, в полиции получили информацию о том, что группа людей - возможно, члены одной семьи - движется в автомобиле Hummer из штата Вирджиния с целью совершения нападения на конференц-центр в Филадельфии. Телеканалу стало известно о задержании некоего мужчины, но имеет ли он отношение к расследованию, неизвестно. Сообщается также об обнаружении некоего оружия и, предположительно, Hummer, фигурировавшего в поступившем в полицию сигнале. Сведений о пострадавших не поступало.

В настоящее время при подсчете избирательных бюллетеней в Пенсильвании лидирует с небольшим отрывом кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп.

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