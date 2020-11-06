Разрыв между Байденом и Трампом в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне сокращается

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Исход президентской гонки в США по-прежнему остается неопределенным, разрыв между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джозефом Байденом в последние часы значительно сократился в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания и Аризона.

В Джорджии, согласно оценкам телеканала СNN, обработали уже 99% бюллетеней. Отрыв Трампа от Байдена, согласно последним данным, значительно уменьшился. У обоих примерно по 49,4% голосов избирателей. В поддержку республиканца подали лишь примерно на 1,8 тыс. бюллетеней больше, чем за демократа. Ранее в четверг у Трампа было преимущество в 5 тыс. голосов.

По данным СNN, в Джорджии осталось обработать около 14 тыс. бюллетеней. Как подчеркивает телеканал, Трампу для победы в гонке обязательно нужно выиграть в этом штате. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

В Пенсильвании (20 голосов выборщиков) обработали 95% бюллетеней. Преимущество Трампа также быстро уменьшается. У республиканца 49,5% голосов избирателей, у демократа - 49,2%. Победа Байдена в Пенсильвании, согласно прогнозу большинства СМИ, будет означать, что он получит необходимые для победы 270 голосов.

Новые данные из Джорджии и Пенсильвании, как ожидается, поступят в пятницу.

Трамп уменьшает отставание от Байдена в Аризоне

В Аризоне (11 голосов выборщиков) обработали 90% бюллетеней. По оценкам СNN, у Байдена около 50,1% голосов избирателей, у Трампа - 48,5%. Агентство Associated Press и телеканал Fox News ранее представили прогнозы, согласно которым в Аризоне Байден одержал победу. Многие другие авторитетные СМИ, в том числе СNN, считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны, хотя и признают, что Байден лидирует.

Представители избирательного штаба Трампа выражают уверенность в том, что он победит в этом штате.

Подсчет голосов продолжается также в штатах Невада, Аляска и Северная Каролина. В них в последние часы значимой с точки зрения исхода гонки динамики зафиксировано не было.

Согласно прогнозам Fox News, Байден уже заручился поддержкой 264 выборщиков, Трамп - 214. Оба кандидата выражают уверенность в том, что одержат победу в борьбе за Белый дом.

Протесты в ряде штатов

Сторонники кандидатов в последние дни провели акции протеста в ряде штатов. Манифестации в поддержку республиканца состоялись, в частности, в городах Атланта (штат Джорджия), Финикс (штат Аризона), Детройт (штат Мичиган) и Филадельфия (штат Пенсильвания). Их участники, как сообщило агентство Associated Press, в частности, требовали честного подсчета голосов. О беспорядках не сообщалось.

В Финиксе около 100 человек, поддерживающие действующего американского лидера, пришли к центру, где обрабатывают бюллетени. Участники демонстрации имели при себе огнестрельное оружие, что разрешается местными законами.

Сторонники Байдена, в частности, провели акции в Портленде (штат Орегон) и Миннеаполисе (штат Миннесота). Как сообщила газета The New York Times, участники манифестаций заявляли о недопустимости вмешательства нынешнего президента США в процесс подсчета голосов.