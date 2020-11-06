В Германии прошли обыски в связи с терактом в Вене

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели утром в пятницу обыски у четырех человек, которые могли иметь связь с преступником, устроившим террористический акт в Вене. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (BKA).

Операция прошла в жилых и офисных помещениях в трех федеральных землях, в городах Кассель (Гессен), Оснабрюк (Нижняя Саксония) и в районе Пиннеберг (Шлезвиг-Гольштейн). В BKA подчеркнули, что лица, у которых были проведены обыски, не являются подозреваемыми в совершении преступления. "Соответствующие решения об обысках были выданы 5 ноября на основе сведений, которые передали австрийские органы юстиции германским правоохранительным органам", - сообщили в ведомстве.

В четверг глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, выступая в Бундестаге, заявил о том, что имеются связи между терактом в Вене и Германией, но не уточнил, какие именно. В его ведомстве пояснили, что речь идет о возможных контактах в среде исламистов.

В Вене 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. В результате атаки четыре человека погибли, 22 получили ранения. Вооруженный преступник был ликвидирован полицией, он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Полиция ведет розыск возможных сообщников нападавшего. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.