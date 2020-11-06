Почтовая служба США сообщила об обнаружении в Пенсильвании еще 1,7 тыс. бюллетеней

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Почтовая служба США сообщила об обнаружении в четверг в ее отделениях в штате Пенсильвания еще около 1 700 избирательных бюллетеней, направленных по почте жителями штата ко дню проведения в стране всеобщих выборов и непосредственно 3 ноября. Все эти бюллетени, как заявлено, уже направлены в избиркомы штата, где продолжается подсчет.

Согласно законодательству Пенсильвании, отправленные по почте избирательные бюллетени должны быть получены не позднее вечера пятницы. В противном случае они не будут учитываться при подсчете голосов избирателей.

В настоящее время в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) обработаны 95% бюллетеней. Пока там с небольшим отрывом лидирует кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп (49,5% голосов избирателей), но его отрыв от кандидата-демократа Джозефа Байдена (49,2%) быстро сокращается. Победа Байдена в Пенсильвании, согласно прогнозу большинства СМИ, будет означать, что он получит необходимые для победы 270 голосов выборщиков.