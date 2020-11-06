СМИ: США намерены ввести санкции против бывшего главы МИД Ливана

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовятся ввести в пятницу санкции против бывшего министра иностранных дел Ливана Джебрана Басиля, который является лидером христианского Свободного патриотического движения (СПД) и зятем президента республики. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в американском министерстве финансов. По его информации, Вашингтон идет на такой шаг с целью ослабить влияние Ирана и шиитской партии "Хезболлах", политическим союзником которого с 2006 года выступает СПД.

Басиль, который считается ведущим политиком в христианской общине Ливана, занимал пост министра иностранных дел с 2014 по 2020 год. Ранее он работал в правительстве в качестве министра энергетики и водных ресурсов (2009-2014) и министра телекоммуникаций (2008-2009). Лидером СПД он стал в 2015 году, сменив генерала Мишеля Ауна, который был избран президентом Ливана в 2016 году.

В черный список Минфина США попали 8 сентября за связи с "Хезболлах" политический советник спикера парламента Ливана и экс-министр финансов Али Хасан Халиль (2014-2020) и экс-министр по общественным работам и транспорту Юсеф Фенианос (2016-2020), представлявший в кабинете христианскую партию "Марада". Как утверждал в связи с введением санкций госсекретарь США Майкл Помпео, Халиль и Фенианос помогали "Хезболлах" выигрывать государственные контракты на миллионы долларов. По его словам, проиранская шиитская партия своим существованием обязана "коррумпированной политической системе Ливана".

23 октября Минфин США ввел рестрикции против двух членов руководства "Хезболлах" Набиля Каука и Хасана аль-Багдади, а также посла Ирана в Ираке Ираджа Масджеди и трех организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.