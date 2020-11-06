В Баку сообщили об обстреле армянскими ВС Тертера и Геранбойского района

БАКУ, 6 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в пятницу, что подразделения ВС Армении подвергли обстрелу город Тертер, а также несколько населенных пунктов Тертерского и Геранбойского районов страны.

"6 ноября с 08:00 (07:00 мск) подразделения вооруженных сил Армении подвергают обстрелу город Тертер, села Газьян и Гусанли этого района. Азербайджанская армия предпринимает адекватные ответные меры", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Министерства обороны Азербайджана.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, обстрелу также подверглось село Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992 - 1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.