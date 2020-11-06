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Выборы президента США - 2020

WP: Секретная служба США готовится к возможному объявлению Байдена о его победе

Служба усиливает меры безопасности в Уилмингтоне, где планируется выступление кандидата в президенты от демократов

ТАСС, 6 ноября. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден в пятницу может заявить о своей победе на выборах главы государства. По данным источников газеты The Washington Post, в связи с этим Секретная служба США усиливает меры безопасности в городе Уилмингтон (штат Делавэр), где планируется выступление Байдена.

Как рассказали собеседники The Washington Post, представители предвыборной кампании уведомили Секретную службу о том, что Байден продолжит использовать конференц-зал в Уилмингтоне, где он уже выступал на этой неделе, как минимум в течение еще одного дня и может сделать там важное заявление в пятницу. В связи с этим Секретная служба направила туда отряд своих агентов.

Одной из основных задач Секретной службы США является охрана президента и вице-президента, а также кандидатов на эти должности.

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