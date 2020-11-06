Минобороны Армении сообщает о попытке азербайджанских ВС атаковать город Шуши в Карабахе

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Штурмовые группы азербайджанских вооруженных сил в ночь на пятницу пытались атаковать город Шуши в Нагорном Карабахе, однако были отбиты подразделениями армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"В ночь на 6 ноября бои продолжались на всех основных направлениях фронта. <...> В направлении Шуши были отбиты многочисленные попытки наступления штурмовых вражеских групп", - отметила она.

По словам Степанян, в течение всего дня противник наносил ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам и гражданским инфраструктурам Карабаха, среди мирного населения есть пострадавшие.

"Попытки наступления вражеских сил продолжаются на всех направлениях фронта", - добавила она.