Сенатор Грэм сообщил о передаче $500 тыс. в фонд Трампа по оказанию юридической помощи

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм объявил о выделении им $500 тыс. в фонд президента Дональда Трампа по оплате юридической помощи. Об этом сенатор сообщил в четверг вечером телеканалу Fox News . Он также анонсировал проведение в субботу брифинга для сенаторов-республиканцев по поводу прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов.

В ходе интервью Грэм поблагодарил президента за успешно проведенную избирательную кампанию, благодаря которой республиканцы "выступили успешно" и, похоже, поддержал заявления Трампа о масштабных фальсификациях, якобы имевших место во время выборов.

"Он (президент - прим. ТАСС) помог сенаторам-республиканцам. Мы намерены сохранить места в Палате представителей, - заявил Грэм. - Я собираюсь сегодня вечером перевести $500 тыс. в фонд президента Трампа по оказанию юридической помощи".

Говоря о возможных фальсификациях в ходе выборов, сенатор заявил, что "эти утверждения о допущенных нарушениях являются из ряда вон выходящими", а Филадельфию - в штате Пенсильвания все еще продолжается подсчет голосов избирателей, и небольшое лидерство Трампа там быстро сокращается - назвал "изворотливой, как змея".

Грэм, представляющий в Сенате штат Южная Каролина, победил на выборах - согласно прогнозам Fox News - своего соперника от Демократической партии Джейми Харрисона и таким образом сохранил место в верхней палате американского законодательного органа.