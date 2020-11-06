Трамп заявил, что исход президентских выборов должен решать Верховный суд

ТАСС, 6 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что исход президентской гонки в Соединенных Штатах должен будет решить Верховый суд, поскольку, по мнению главы Белого дома, было учтено слишком много незаконно поданных голосов. Такое мнение американский лидер выразил на своей странице в Twitter .

"Я с легкостью выигрываю президентские выборы Соединенных Штатов, [если учитывать] легально поданные голоса. Наблюдателям не было позволено каким-либо путем, способом или в какой-либо форме делать их работу, и, следовательно, голоса, поданные в этот период (в ходе почтового голосования - прим. ТАСС), должны считаться незаконными голосами", - написал американский лидер. "[Это] следует решать Верховному суду США!" - заключил Трамп.

В четверг Трамп уже выражал мнение о том, что разбирательство по поводу исхода нынешних американских президентских выборов, по всей видимости, дойдет до Верховного суда США. "Это завершится, возможно, в высшей судебной инстанции страны. Посмотрим", - заявил американский лидер. По его словам, "будет много судебных разбирательств" с целью не допустить того, чтобы "победа на выборах была украдена подобным образом". Наибольшую тревогу у действующего президента вызывает голосование по почте.

Всеобщие выборы состоялись в США во вторник. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.