В Ереване сообщили, что азербайджанские ВС начали обстрел Степанакерта кассетными бомбами

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Азербайджанские вооруженные силы в пятницу начали обстреливать столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) кассетными бомбами. Об этом сообщили в Едином армянском информационном центре при кабмине Армении со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям НКР.

"Степанакерт обстреливается кассетными бомбами. Враг целится именно по городу - по жилым домам, гражданской и общественной инфраструктуре", - утверждается в сообщении.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.