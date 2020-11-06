В Белоруссии заявили, что доклад ОБСЕ не учитывает позицию властей республики

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона считает, что выводы докладчика ОБСЕ по Белоруссии не основаны на подтвержденных фактах, не учитывают официальную позицию белорусских властей. Об этом говорится в заявлении представительства Белоруссии при ОБСЕ по поводу представленного доклада назначенного в рамках Московского механизма докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека о предполагаемых нарушениях прав человека в Белоруссии по итогам президентских выборов.

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"Правительство Беларуси считает, что содержание представленного доклада, выводы и рекомендации не основаны на достаточно подтвержденных фактах и доказательствах, не учитывают официальную позицию белорусских властей и потому не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Беларуси", - сказано в заявлении, текстом которого располагает ТАСС. По этой причине белорусские власти не считают представленный сегодня документ юридическим заключением, основанным на анализе всех доступных фактов и обстоятельств, не приемлют его выводы и не считают себя связанными содержащимися в нем рекомендациями.

В заявлении также сказано, что Белоруссия осуждает попытки оказания давления на суверенную страну-участницу ОБСЕ, которое идет вразрез с основополагающими документами организации.

"Правительство Беларуси в очередной раз осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Республику Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ. Такое давление идет вразрез с духом Хельсинского Заключительного акта 1975 года и другими основополагающими документами организации", - отмечается в заявлении.

Минск призвал провести ревизию использования "Московского механизма" как "устаревшего, неэффективного и неконсенсусного инструмента давления, который способствует лишь обострению конфликтных ситуаций, а не их эффективному разрешению".

Угроза вмешательства во внутренние дела

В заявлении отмечается, что сегодня белорусские власти "ощущают угрозу серьезного вмешательства извне во внутренние дела суверенной страны", поэтому " попросту вынуждены идти на жесткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги по поддержанию в стране социально-экономической и внутриполитической стабильности и обеспечению национальной безопасности".

"Любое национальное правительство может допускать в этой работе ошибки или принимать далекие от идеальных решения. Однако в мире нет ни одного учебника с четко прописанной последовательностью шагов, необходимых для решения в конкретной страновой ситуации", - сказано в заявлении. В нем отмечается, что поиск "золотой середины" между обеспечением в полной мере прав и свобод граждан и поддержанием в обществе необходимого уровня безопасности и порядка - исключительное право и ответственность государственных властей каждого суверенного государства.