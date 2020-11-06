В Баку заявили, что развитие сотрудничества СНГ невозможно до урегулирования в Карабахе

БАКУ, 6 ноября. /ТАСС/. Всестороннее развитие сотрудничества в СНГ невозможно без урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

"Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с государствами-участниками СНГ как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Но всестороннее сотрудничество в рамках Содружества невозможно без урегулирования армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта", - сказал Асадов.

Азербайджанский премьер обвинил Армению в эскалации конфликта, начавшейся 27 сентября. Действия Баку Асадов назвал контрнаступательной операцией. "Мы руководствовались международным правом, в частности, правом на самооборону", - отметил он, добавив, что Баку проводит эту операцию "в рамках своих международно признанных границ".