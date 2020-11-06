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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Байден перехватил у Трампа лидерство в Джорджии. Это может обеспечить ему победу

По данным Fox News, кандидат от демократов обходит республиканца на 917 голосов
Кандидат в президенты США Джозеф Байден AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Кандидат в президенты США Джозеф Байден
© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News.

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По его сведениям, Байден набирает 2 449 371 голосов, в то время как его сопернику республиканцу Дональду Трампа отдали предпочтение 2 448 454 человек, то есть бывший вице-президент США вырвался вперед на 917 голосов.

Еще 5 ноября у Трампа было преимущество примерно в 5 тыс. голосов, но потом оно стало постепенно сокращаться. До публикации обновленных данных оно составляло порядка 600 голосов.

Согласно прогнозам Fox News, в случае победы в Джорджии Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков. Пока, по подсчетам телеканала, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.

' Мария Хренова/ТАСС/Ruptly/Reuters'
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