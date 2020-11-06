Байден перехватил у Трампа лидерство в Джорджии. Это может обеспечить ему победу

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов Джозеф Байден вышел вперед в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков) после обработки 99% бюллетеней. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News .

По его сведениям, Байден набирает 2 449 371 голосов, в то время как его сопернику республиканцу Дональду Трампа отдали предпочтение 2 448 454 человек, то есть бывший вице-президент США вырвался вперед на 917 голосов.

Еще 5 ноября у Трампа было преимущество примерно в 5 тыс. голосов, но потом оно стало постепенно сокращаться. До публикации обновленных данных оно составляло порядка 600 голосов.

Согласно прогнозам Fox News, в случае победы в Джорджии Байден наберет необходимые для избрания президентом США 270 голосов выборщиков. Пока, по подсчетам телеканала, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.