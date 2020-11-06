Армения на заседании СНГ обвинила Баку в совершении военных преступлений в Карабахе

ЕРЕВАН, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании Совета глав правительств стран-членов СНГ заявил, что Азербайджан, которого поддерживает военно-политическое руководство Турции, совершает военные преступления в Нагорном Карабахе.

"На данный момент продолжается агрессия в отношении Нагорного Карабаха, причем агрессия осуществляется при прямой военно-политической поддержке Турции и с привлечением террористов из Сирии и Ливии. Воюющие с азербайджанской стороны применяют методы террористических группировок, такие как пытки, расстрелы и обезглавливание пленных, глумление над телами погибших. На совести руководства Азербайджана целый ряд военных преступлений", - заявил он.