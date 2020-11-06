И. о. главы Киргизии поблагодарил Россию за вклад в урегулирование ситуации в республике

БИШКЕК, 6 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность РФ за помощь в стабилизации ситуации в республике после выборов.

"Хочу выразить особую благодарность российской стороне [за участие] в урегулировании сложившейся внутриполитической ситуации в Кыргызстане в поствыборный период", - сказал Жапаров в пятницу во время онлайн-заседания Совета глав правительств стран - участниц СНГ.

Он отметил, что Киргизия будет выполнять все ранее взятые республикой обязательства. "Республика будет выполнять все ранее подписанные двусторонние и многосторонние соглашения", - сказал он. По его словам, в настоящее время в стране стабилизировалась общественно-политическая обстановка и все процессы "вернулись в правовое поле".