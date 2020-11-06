В Минске у сквера на улице Пулихова задержано около 10 женщин

Политический кризис в Киргизии

И. о. главы Киргизии поблагодарил Россию за вклад в урегулирование ситуации в республике

По словам Садыра Жапарова, в стране стабилизировалась общественно-политическая обстановка и все процессы "вернулись в правовое поле"

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