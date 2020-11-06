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В Минске у сквера на улице Пулихова задержано около 10 женщин

В Минске у сквера на улице Пулихова в месте сбора протестной акции задержано около десяти женщин.

Политический кризис в Киргизии
И. о. главы Киргизии поблагодарил Россию за вклад в урегулирование ситуации в республике
По словам Садыра Жапарова, в стране стабилизировалась общественно-политическая обстановка и все процессы "вернулись в правовое поле"
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