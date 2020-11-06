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Исполком СНГ просит поддержать проведение заседания глав правительств 28 мая в Минске

В текущем году в СНГ председательствует Узбекистан, в 2021 году председательство в Содружестве перейдет к Белоруссии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств попросил поддержать предложение Белоруссии о проведении следующего заседания Совета глав правительств СНГ 28 мая 2021 года в Минске. Об этом сообщил в пятницу председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев на заседании Совета глав правительств Содружества в формате видеоконференции.

"У нас имеется предложение белорусской стороны о проведении следующего заседания Совета глав правительств СНГ 28 мая 2021 года в городе Минске. Исполнительный комитет СНГ просит поддержать данное предложение", - сказал он.

В текущем году в СНГ председательствует Узбекистан, в 2021 году председательство в Содружестве перейдет к Белоруссии.

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