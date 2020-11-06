СМИ: звуки стрельбы были слышны у дома основателя правящей партии Грузии

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Звуки стрельбы были слышны около дома основателя грузинской правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, где проходила акция протеста сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение". Об этом в пятницу сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на демонстрантов.

"Кто-то выстрелил. Видимо, это был сторонник "Грузинской мечты". Он был в машине. Мы его не увидели, однако это зафиксировали камеры, которые тут расположены на каждом шагу. Кто-то выстрелил примерно пять раз, чтобы запугать протестующих", - сообщил журналистам участник акции протеста Бесик Газделиани.

Полиция на месте нашла гильзы. Место происшествия огорожено специальной лентой. В МВД официальных комментариев пока не делали. В Грузии несколько дней подряд проходят акции протеста несогласных с результатами парламентских выборов, которые состоялись 31 октября. Одна из таких акций была и у дома председателя правящей партии. На данный момент митинг завершен.

Выборы впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После подсчета всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов.

На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Блок набирает 27,17% голосов. Из 30 одномандатных округов в 14 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50%. В 16 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итогов голосования, полагая, что выборы сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.