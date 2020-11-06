Додон заявил, что Санду отказывается провести два тура дебатов перед вторым туром выборов

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду отказалась проводить два раунда теледебатов с президентом Игорем Додоном перед предстоящим 15 ноября вторым туром выборов главы Молдавии. Как сообщил сам Додон в размещенной в пятницу в социальных сетях телепередаче, сначала штабы конкурентов договаривались провести два раунда дебатов на следующей неделе - в четверг и в пятницу.

"Однако Санду сначала заявила, что согласна только на один, а сегодня, когда представители штабов двух кандидатов должны были встретиться, чтобы обсудить детали, ее команда не ответила на телефонные звонки", - отметил глава Молдавии. По его словам, в штабе Санду идут споры по поводу ее участия в теледебатах.

"Они понимают, что им нечего говорить. Если дебаты будут длиться 1-2 часа, кричать "Додон, коррупция" можно 10-15 минут, а в оставшееся время что делать? <…> Видимо, ей нечего сказать, но я по-прежнему приглашаю ее на два раунда дебатов или на один, если она так этого хочет, но давайте проведем их", - призвал Додон.

ЦИК признал прошедший 1 ноября первый тур выборов президента состоявшимся, по официальным данным Санду получила в нем 36,16% голосов, обойдя Додона, у которого 32,61%. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то 15 ноября пройдет второй тур.